Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Milan:



"Sapevamo che sarebbe stato difficile, dovevamo vincere e l'abbiamo fatto, ora spero che andrò ancora meglio in futuro. Ho bisogno di giocare dopo un periodo di adattamento, ancora non sono al massimo ma sto migliorando. Fa piacere il clean sheet contro una grande squadra come il Milan, a San Siro sarà uno spareggio, una grande partita. Saremo concentrati, ma ora testa alla partita di sabato".



NAPOLI - "Ho parlato con Spalletti e qualche giocatore, li ho visti cresciuti, non hanno più bisogno di me e spero che andranno avanti ancora per tanto tempo. Non dico nulla più perché so che sono scaramantici..."