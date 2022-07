Manca soltanto l'ufficialità, ma Kalidou Koulibaly può considerarsi già un nuovo calciatore del Chelsea. Il centrale senegalese è partito qualche ora fa alla volta degli Stati Uniti per raggiungere i suoi compagni nel camp di Los Angeles, dove la formazione di Thomas Tuchel sta affrontando la preparazione in vista dell'inizio della stagione. Il centrale senegalese ha firmato prima il contratto che lo legherà per le prossime stagioni ai Blues, che verseranno complessivamente 40 milioni di euro nelle casse del Napoli.