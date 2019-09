Frank Lampard, manager del Chelsea, nella conferenza stampa di ieri ha parlato di Tammy Abraham, autore di una tripletta nell'ultimo turno di Premier contro il Wolverhampton: "Non ho mai avuto aspettative chiare su di lui, ho solo avuto fiducia in lui. Credo in Tammy. So che il blocco del mercato è diventato un'opportunità per i giovani giocatori, ma ho sentito che era il momento giusto per Abraham in questo club a causa delle sue qualità. Sono davvero felice". Stare Lampard farà il suo debutto in Champions League da allenatore contro il Valencia.