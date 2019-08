Dopo il brutto esordio in Premier sulla panchina del Chelsea (ko 4-0 contro il Manchester United), Frank Lampard si appresta a guidare i Blues nella finale della Supercoppa Europea contro il Liverpool: "Dovremo farci trovare pronti. È una coppa che il club vuole assolutamente vincere. Io, così come molti giocatori qui, non l'ho mai vinta quindi dobbiamo dare tutto. Affrontare una squadra con le qualità del Liverpool in una finale ti mette una tensione tale che solo una finale ti può dare. Le finali si possono perdere perché sono sempre difficili ma non perché non ci si arriva preparati o perché non si ha abbastanza fame e voglia di vincere. Dobbiamo dare tutto".