Prime parole da giocatore del Chelsea per Christopher Nkunku, acquistato dal Lipsia. Il francese si affida al sito ufficiale del club: "Sono incredibilmente felice di unirmi al Chelsea. È stato fatto un grande sforzo per portarmi qui e non vedo l'ora di incontrare il mio nuovo allenatore e i miei nuovi compagni di squadra. E voglio mostrare ai tifosi cosa sono in grado di fare. Avendo già giocato in Ligue 1 e in Bundesliga, ora non vedo l'ora di misurarmi in Premier League. Sono carico per questa sfida".