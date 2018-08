Il tempo degli esperimenti è finito, è il momento di fare sul serio. Va in scena a Wembley il Community Shield, tra chi ha vinto l'ultima Premier League, il Manchester City, e chi ha alzato al cielo di Londra l'ultima FA Cup, il Chelsea. Di fronte Guardiola contro Sarri, che dovrà rinunciare ad Hazard, Courtois, Batshuayi, Kante e Giroud. Esordio ufficiale per Jorginho e Mahrez.



Il Manchester City non vince il Community Shield dal 2012, dal successo 3-2 contro il Chelsea, al Villa Park, i Bluesdal 2009, quando calarono i poker contro il Manchester United, sconfitto 4-1. Le ultime quattro edizioni del Community Shield hanno visto trionfare le squadre che hanno vinto l'FA Cup.



FORMAZIONI UFFICIALI



Chelsea (4-3-3): Caballero; Azpilicueta, Rudiger, David Lui, Alonso; Fabregas, Jorginho, Barkley, Hudson-Odoi, Morata, Pedro.



Manchester City (4-1-4-1): Bravo; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Fernandinho; Mahrez, Foden, Bernardo Silva, Sané, Aguero



Wembley, ore 16

Chelsea-Manchester City 0-1

13' Aguero (M)



PRIMO TEMPO

3' Ci prova Sané con un tiro da fuori che non trova la porta di Caballero



10' Bella iniziativa centrale di Mahrez che serve Aguero, da posizione defilata il Kun calcia male



13' GOL MANCHESTER CITY! Foden buca centralmente e serve Aguero, che dal limite approfitta di un errore dei centrali di difesa del Chelsea e batte Caballero con un rasoterra angolato. Per il Kun 200esimo gol con la maglia dei Citizens.



24' Sané servito in area di rigore viene chiuso da Caballero, bravo in uscita bassa. Solo City in campo.



25' Primi segnali di Chelsea: Morata cerca il destro a giro, che non trova i pali di Bravo



31' Ancora Chelsea, con un tiro da fuori di Hudson-Odoi lontano dalla porta del City.



34' Hudson-Odoi si accentra e calcia, Bravo respinge in qualche modo, nessun giocatore del Chelsea è pronto a spingere in porta.