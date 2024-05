Chelsea, Maresca nuovo allenatore? Clausola da 10 milioni. E scende quella di De Zerbi

Getty

Ilsi prepara a una nuova rivoluzione. La separazione conPochettino ha dato il La alla ricerca di un nuovo allenatore. Diversi i profili valutati dai Blues negli ultimi giorni, uno su tutti ha preso quota:Il tecnico italiano, dopo diversi anni a carpire i segreti dicome suo assistente al Manchester City, ha preso le redini delguidato quest'anno al ritorno in Premier League. La promozione ha attirato l'interesse del Chelsea, che si è già mosso per il tecnico di Pontecagnano.- Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la pista che porta Maresca a Stamford Bridge è caldissima:, l'allenatore ha dato la propria preferenza alla Premier e ha già respinto la corte del Siviglia.

Maresca - e come lui il Leicester - ora attende la decisione del, che ha la possibilità di liberarlo pagando ladopo la promozione ottenuta con il Leicester.- Parlando di clausole, arrivano novità anche per un altro allenatore italiano,. L'ex Sassuolo e Shakhtar Donetsk lascia il Brighton, con cui aveva una, ma proprio l'importo è calato sensibilmente dopo l'accordo raggiunto per lasciare i Seagulls:, racconta Fabrizio Romano. Una buona notizia per le possibili squadre interessate, soprattutto quelle in Inghilterra: "Mi piacerebbe lavorare nuvoamente in Premier un giorno", aveva dichiarato lo stesso De Zerbi recentemente.