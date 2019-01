Alvaro Morata è stato accostato alla Juventus a più riprese nello scorso mercato estivo, mentre è apparso vicino al Milan per gennaio, in un clamoroso scambio che avrebbe coinvolto anche Gonzalo Higuain. I rossoneri, però, non hanno intenzione di privarsi anzitempo del Pipita. Morata, quindi, sta cercando una nuova destinazione per gennaio. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, ci sarebbe il Siviglia pronto a chiudere l'affare, per provare a rilanciare il futuro di Morata lontano da Maurizio Sarri, che non lo ha valorizzato in questo avvio di stagione.