Christoph Freund non accetta la chiamata del Chelsea. Il Salisburgo ha diffuso un comunicato ufficiale con le parole del ds che spiega:



"Come ho già confermato nelle interviste, il Chelsea FC era interessato a me. Quando un club così grande lo chiede, non solo onora me e il lavoro dell'FC Red Bull Salisburgo, ma ovviamente è anche una circostanza che implica considerazioni personali. Ma sono giunto alla conclusione che sono nelle migliori mani con l'FC Red Bull Salisburgo e che un cambiamento è fuori discussione. Siamo nel bel mezzo di una fase molto intensa e abbiamo compiti importanti da svolgere in Bundesliga, Coppa e Champions League: è su questo che dirigo la mia concentrazione.