Niente Supercoppa Europea contro il Villarreal per Romelu Lukaku con la maglia del Chelsea: l'accordo con l'Inter non è ancora stato definitivo negli ultimi dettagli e, complici gli incastri che riguardano Abraham e Dzeko, il belga non è stato inserito nella lista consegnata per la Uefa. A questo punto, il tecnico dei Blues Tuchel confida di averlo in tempo utile per l'esordio in Premier League contro il Crystal Palace.