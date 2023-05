Levi Colwill, difensore del Brighton in prestito dal Chelsea, parla del proprio futuro a The Athletic: "Il Brighton ha fatto tanto per me, mi ha dato la sua fiducia quando altri non l'hanno fatto e sono una persona a cui piace ripagare la fiducia. Non so cosa succederà. Sono qui fino al termine della stagione e mi concentro su quello, poi avrò l'Europeo Under 21 in estate. Finito quello, vedremo cosa succederà. Amo i tifosi del Brighton, amo tutto di loro. Lo terrò in considerazione".