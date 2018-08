Kepa Arrizabalaga, nuovo portiere del Chelsea, si presenta ai tifosi: "Sono immensamente felice di essere qui. È un grande passo in avanti per la mia carriera. Cerco di non pensare alla cifra che è stata spesa per me. Sarò me stesso e darò il meglio che mi sarà possibile. Spero di adattarmi al calcio inglese il più in fretta possibile. Ho avuto grandissime referenze sulla Premier League da parte dei miei colleghi spagnoli. Pepe Reina mi ha parlato benissimo di Sarri".