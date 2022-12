Youssoufa Moukoko non ha ancora trovato nessun accordo per il rinnovo con il Borussia Dortmund. Il gioiello classe 2004 spinge per arrivare ad una decisione sul suo futuro in tempi brevi e, come scrive il Sun, il Chelsea è in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni sportive. Ci sono già stati contatti fra le parti e sono in corso trattative concrete. Moukoko si avvicina al Chelsea.