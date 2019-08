L'obiettivo del Chelsea è quello di voltare pagina dopo il brutto ko contro il Manchester United al debutto in Premier League (0-4). Alla vigilia della Supercoppa europea contro il Liverpool, Pedro ha parlato in conferenza stampa: "Iniziare la stagione con un trofeo può darci fiducia per il futuro. Il Liverpool ha grandi giocatori ed è forte in contropiede. Noi dobbiamo rimanere uniti e sfruttare ogni occasione per vincere". Quarta Supercoppa per lo spagnolo: "Sarà fondamentale giocare con la mentalità giusta".