Trevoh Chalobah, cercato in estate da Inter e Milan, ha parlato a talkSPORT. Il suo inizio di stagione non è stato come il difensore del Chelsea desiderava: solo una partita in Premier.



"Abbiamo una rosa profonda e per poter competere in questa stagione, abbiamo bisogno di tutti. Ci sono tanti giocatori da cui imparare, è bello avere un mix in squadra. Aspetto che arrivi l'occasione giusta per me e sono sicuro arriverà. Sarò sempre paziente perché giocare per un club come questo non è facile, ci sarà sempre competizione".



"Koulibaly gioca nel mio ruolo e l'ho sempre seguito. Quando ero più giovane guardavo i video suoi e di Thiago Silva su YouTube. È stato un giocatore importante al Napoli; mio fratello maggiore ci ha giocato insieme quando era in prestito al club azzurro, lo conosce bene ed so che è una grande aggiunta alla squadra".