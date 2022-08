Cercato dall'Italia e da Milano, ma trattenuto a Londra. Trevoh Chalobah è stato uno dei giocatori con più richieste in queste settimane di mercato, con Inter in primis e Milan negli ultimi giorni che hanno provato a portarlo in Serie A. Entrambi i club si sono fatti avanti col Chelsea per avere il difensore in prestito con diritto di riscatto, entrambi hanno provato a puntare sulle sue qualità. E per loro è arrivata la comunicazione da parte dei Blues in queste ore.