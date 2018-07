Secondo Sky Sports UK, è Jordan Pickford l'obiettivo primario del Chelsea nel caso Thibaut Courtois dovesse lasciare il club. Il belga è in trattativa per trasferirsi al Real Madrid e i bleus da settimane stanno valutando i possibili sostituti, da Pepe Reina a Kasper Schmeichel con il portiere dell'Everton che adesso passa in pole position.