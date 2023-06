Comprare, questa volta senza buttare via i soldi. Anche quest'estate Todd Boehly, proprietario del Chelsea,, che avrà il compito di riportare i Blues a lottare per vincere il titolo in Inghilterra. Dopo aver speso oltre 600 milioni di euro in un anno, circa 330 milioni solo a gennaio, il magnate statunitense non intende fermarsi, vuole però che i suoi uomini mercato lavorino bene in uscita, per ridurre i costi di gestione e per evitare di avere ai nastri di partenza una squadra di oltre 30 giocatori. Da football americano più che da calcio.Via chi non fa parte del progetto,nel recente incontro avuto a Londra con il nuovo direttore sportivo Giovanni Mannaattaccante serbo che i bianconeri hanno messo sul mercato e valutano circa 80 milioni di euro. Nessuno dei tre è stato scartato a priori, per tutti e tre i profili ci sarà un confronto con Massimiliano Allegri, che ha perso Angel Di Maria e rischia di dover salutare anche Adrien Rabiot, il quale non ha ancora dato risposto alla proposta di rinnovo annuale alle stesse condizioni economiche (7 milioni di euro netti).Oltre a un nuovo numero 9, il Chelsea è a caccia di un nuovo numero 1. Un portiere, un nuovo titolare al posto di Edouard Mendy e Kepa Arrizabalaga. D. che era già stato vicino a portare André al Monaco, sua ex squadra. Qualcosa si sta già muovendo. L’intermediario che parteciperà al summit tra Ausilio e Stewart nei prossimi giorni ha visto la finale di Champions accanto a Behdad Eghbali, braccio destro del proprietario del Chelsea Todd Boehly. Ilanche in questo caso non è da escludere che venga inserita una contropartita nell'affare.