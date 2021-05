Il Chelsea è ad un passo dall'acquisto di Ilya Zabarnyi, difensore centrale della Dinamo Kiev. Il club inglese sarebbe vicinissimo all'accordo per il classe 2002, con un'offerta di 12 milioni per il giovane difensore. Operazione ben avviata e vicina alla chiusura, con i neo-campioni d'Europa vicinissimi a piazzare il primo colpo importante per la campagna estiva. Lo scrive Tutto Calcio News.