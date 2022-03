Il Chelsea ha ufficializzato che, in occasione della partita di FA Cup di sabato contro il Middlesbrough, non potrà vendere alcun tagliando ai tifosi per la partita - che sarà disputata in trasferta - e ha quindi chiesto che il match venga disputato a porte chiuse per garantire una parità di trattamento. Uno scenario figlio delle sanzioni imposte al club dal governo inglese dopo quelle nei confronti del patron Roman Abramovich.