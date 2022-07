Come riportato da Mundo Deportivo, il Chelsea sarebbe disposto a raggiungere cifre intorno ai 45 o i 50 milioni di euro per assicurarsi Kimpembe del PSG. Questo perché la strada Aké del Manchester City si è chiusa. Nel caso quest'operazione dovesse andare in porto, il club parigino potrebbe concentrarsi su Inacio dello Sporting Lisbona.