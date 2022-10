64 milioni di euro e un presente da riserva. La situazione di Christian Pulisic al Chelsea è cambiata profondamente nel giro di due anni, da quando i blues decisero di pagare quella somma al Borussia Dortmund per strappare quel ragazzino dal talento cristallino, tutto dribbling e accelerazioni. A Londra le cose non stanno andando come sperato e, dopo due stagioni di alti e bassi, in questa ha collezionato fin qui appena due presenze da titolare. Segnale di un futuro che può essere lontano da Stamford Bridge.



VOCI SU JUVE E MILAN - Pulisic e i suoi agenti si stanno guardando intorno, alla ricerca dell'opportunità giusta per rilanciarsi. E, tra le voci di queste settimane, ce ne sono anche legate alla Serie A, nello specifico a Juventus e Milan. I bianconeri sulle fasce non hanno intenzione di investire nuovamente a gennaio, visto anche il ritorno ormai prossimo di Federico Chiesa, mentre ai rossoneri Pulisic è stato accostato nell'ambito dell'offerta del Chelsea ai rossoneri per Rafael Leao. Una proposta, quella arrivata a fine agosto a Casa Milan, respinta al mittente da Maldini e Massara, che confidano di rinnovare il contratto del portoghese e non prendono assolutamente in considerazione un suo addio a gennaio. Difficile, a oggi, un arrivo di Pulisic in Italia: Captain America dovrà cercare il rilancio altrove.