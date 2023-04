Le formazioni ufficiali di Chelsea-Real Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League. La partita è visibile su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253); la partita sarà visible anche in streaming su Sky Go. Si riparte dal 2-0 per la squadra di Ancelotti.



Chelsea (3-5-2): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Fofana; James, Kanté, Enzo Fernandez, Kovacic, Cucurella; Havertz, Gallagher. All.: Lampard.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All.: Ancelotti.