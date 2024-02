Chelsea, riecco Chalobah: il ritorno e gli intrecci di mercato con Inter e Milan

Marco Demicheli

Può una panchina rendere felice un calciatore? Sì. Non ci credete? Chiedete a Trevoh Chalobah, che lunedì sera è tornato a disposizione del Chelsea per la prima volta in questa stagione. 90 minuti in panchina per lui nel 3-1 dei blues sul Crystal Palace, ma comunque il sorriso per aver finalmente messo alle proprie spalle quell'infortunio alla coscia accusato in estate che gli ha fatto saltare oltre 30 partite. E che ha anche condizionato il suo mercato.



INTRECCI CON LA A - In tutte le ultime sessioni di mercato, il difensore inglese è stato vicino a lasciare il Chelsea. Il Bayern Monaco ci aveva pensato la scorsa estate, ma c'è sempre stata l'Italia sullo sfondo per lui. Quell'Italia che Chalobah ha anche visitato qualche mese fa, alimentando così anche le voci su un suo prossimo trasferimento in Serie A. La Roma a gennaio, prima dell'addio di José Mourinho, aveva pensato al classe '99 per rinforzare la difesa. Ma soprattutto Inter - a più riprese - e Milan - più di recente - hanno pensato spesso a Chalobah, anche per la sua capacità di giocare sia da centrale che da terzino.



LO SCENARIO PER GIUGNO - Una duttilità che può farlo tornare di moda anche la prossima estate. Se a livello fisico dovesse dare garanzie, gli interessi in ottica mercato tornerebbero a essere tanti. Con le italiane in prima fila, soprattutto se il Chelsea dovesse confermare, come era disposto a fare nelle ultime sessioni, la volontà di cedere Chalobah anche in prestito. A neanche 25 anni, Trevoh ha tanta voglia di riscatto. Ora è pronto a metterla in campo per il Chelsea, tra qualche mese magari anche per la Serie A.