Il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger, ha richiesto al club il doppio dello stipendio che percepisce attualmente per rinnovare il contratto allo Stamford Bridge, in scadenza a fine stagione. Ma, secondo The Athletic, i Blues sono disposti ad arrivare fino a 140mila sterline. Il difensore centrale tedesco ora vuole 225mila sterline a settimana più bonus.