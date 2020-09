Un mercato super, da spendaccioni, di unold school, stile primi anni 2000, quando faceva incetta di talenti. Daa Timo, da Bena Hakim, da Edouarda Kai, ecco la nuova batteria a disposizione di Frank, in attesa di un altro nuovo arrivo, visto che il manager dei Blues sogna ancora Declan. Insomma, un mercato da 247 milioni di euro, da sogno, da sceicchi,- Col mercato bloccato e col cambio di strategia di Abramovich, cioè quello di avere un club autosufficiente, ilaveva iniziato a puntare sui giovani sfornati dall'Academy e che tanto stavano facendo bene in prestito. Reece, Callume Mason, tutti alla base con Frank, l'anima Blues tornata a Londra dopo l'apprendistato al: una leggenda in panchina e ragazzini scalpitanti in campo, i tifosi del Chelsea apprezzavano e si identificavano con questa nuova dimensione: una nuova sfida affascinante e da vincere.è out per infortunio, così come; Timonon ingrana,è indietro di condizione e, con la fascia da capitano al braccio (altra cosa non gradita da parte della tifoseria), ieri si è reso protagonista di un errore madornale per il 2-0 del. Gli unici sprazzi stanno arrivando da: esordio disastroso, tripletta in Carabao Cup e assist del 2-3 adPer il momento un'accozzaglia di talenti che deve trovare la sua forma definitiva.- Vittoria non convincente con il, ko con il, pareggio con il: sotto 3-0 a fine primo tempo, il Chelsea è stato salvato dagli idoli dei tifosi, i, il 'tridente' del futuro. Lampard per il momento respira, ma il tifo già chiede il conto: #LampardOut viaggia sui social, con qualcuno che, già la scorsa settimana, rimpiangeva il SarriBall. Asi accusa anche il fatto di cambiare modulo di partita in partita e anche nella stessa, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 passando per il 3-5-2, non dando un'identità. Insomma, talento sì, squadra no.@AngeTaglieri88