Laurent Blanc sorpassa Maurizio Sarri per la corsa alla panchina del Chelsea. L'entourage del francese si sta incontrando con la dirigenza Blues proprio in queste ore. L'ex allenatore del Paris Saint-Germain è ora in pole per guidare Hazard e compagni la prossima stagione e, come riporta Sky Sports UK, è vicinissimo alla firma con il club londinese. Niente da fare per Maurizio Sarri: le speranze, ora, sono pochissime.



PROBLEMA COSTI - Il problema, per l'ex allenatore del Napoli, è sempre stato quello della clausola rescissoria: mandare via Conte costa al Chelsea 11,5 milioni di euro, prendere Sarri, che aveva raggiunto l'accordo coi Blues (triennale da 6 milioni), 8. Blanc, invece, è un allenatore a costo zero e questo ha fatto la differenza per Abramovich e Marina. Incontro in corso, Blanc è in pole per sedersi, comodamente, sulla panchina dello Stamford Bridge.