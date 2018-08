Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che i Blues giocheranno domani contro l'Arsenal: "Non vedo l'ora sia domani: esordirò a Stamford Bridge subito nel derby. Emery è un ottimo allenatore e credo saranno in grado di competere per la Champions League. Morata? Non sono preoccupato per lui, deve solamente riguadagnare fiducia ma è un grande calciatore. Anche Kovacic deve lavorare, ancora non è pronto per iniziare da titolare. Mi aspetto molto da lui".