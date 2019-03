Maurizio Sarri, manager del Chelsea, ha rilasciato una lunga intervista a SkySports, nella quale parla della sua esperienza inglese: "Le critiche per il sistema di gioco? Si parla solo di sistema, ma in ogni partita cambiamo quasi tutto, nella fase difensiva e in quella offensiva. Ci piace studiare gli avversari, perché ovviamente bisogna cambiare qualcosa nella nostra fase difensiva in base ai movimenti del nostro avversario".



LE REAZIONI - "Come reagisco alle critiche? Non reagisco, perché io voglio giocare a calcio nel modo giusto, avendo una grande organizzazione, in grado di uscire da ogni problema e non voglio cambiare per ora. A Napoli, quando tornò Milik, abbiamo cambiato con il 4-2-3-1, ma dopo 3 stagioni la squadra era pronta a cambiare".



PERFEZIONE - "Quanto ci vorrà per arrivare alla perfezione? Impossibile da dire. A volte tre mesi sono sufficienti, a volte hai bisogno di una stagione o una stagione e mezza. Cambiando paese, il processo è più lungo. E' la prima stagione che sono qui, ho iniziato a capire alcune cose, ma non tutte. La mentalità è diversa. Ad esempio: con un giocatore inglese è facile avere intensità in allenamento ma è difficile lavorare sulla tattica; con i giocatori italiani è il contrario".