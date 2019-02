Maurizio Sarri, manager del Chelsea, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Malmoe: "Non è così semplice risolvere i nostri problemi, non abbiamo tempo perché giochiamo ogni tre giorni. Non è facile, stiamo provando a parlare con i giocatori ed evitare gli errori correggendoli tramite video. Dobbiamo essere più aggressivi sia negli ultimi metri in attacco che nella nostra area in difesa. Abbiamo bisogno di un risultato che ci dia fiducia e poi di una serie di vittorie".



SUL SISTEMA DI GIOCO - "Il sistema non è un problema. So che se perdiamo dovrei mettere un attaccante e se vinciamo un difensore. Ma voglio vedere il calcio in un altro modo. In settimana non ho parlato né con Marina né con Abramovich. Devo pensare a lungo termine e pensare di poter stare qui a lungo, altrimenti non potrei nemmeno lavorare".



SU KANTE' - "Nel suo ruolo voglio un giocatore capace di muovere velocemente il pallone e non è la sua miglior caratteristica. Rimane molto utile per noi. Ha vinto due Premier e un Mondiale, ma in altri sistemi di gioco".