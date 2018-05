Ore bollenti per Maurizio Sarri. Dopo l'esonero comunicatogli ieri da De Laurentiis, l'ex allenatore del Napoli è ad un passo dalla panchina del Chelsea. Oggi l'incontro che ha avvicinato le parti, già domani potrebbe essere la giornata giusta per la fumata bianca.



I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com i Blues hanno scelto il toscano come successore di Antonio Conte. L’arrivo di Ancelotti al Napoli e il rinnovo di Pochettino con il Tottenham hanno ulteriormente avvicinato Sarri alla panchina del Chelsea. L’argentino degli Spurs era una delle prime scelte, ma le ammalianti proposte di Abramovich non lo hanno convinto a lasciare il Tottenham. In giornata il primo vero incontro, durante il quale la trattativa tra l’entourage del tecnico e la dirigenza inglese è andata avanti. Domani le parti si rivedranno, ma filtra grande ottimismo.



DUE OSTACOLI - Solo due intoppi per la buona riuscita del matrimonio italo- inglese: la clausola per liberare Sarri dal Napoli e la buonuscita da riconoscere a Conte. De Laurentiis, tronfio dopo l’annuncio di Ancelotti, attende ora gli 8 milioni necessari per svincolare l’ex Empoli. Antonio Conte invece non vede l’ora di abbandonare Londra, ma non intende fare sconti al patron russo: vuole i 13 milioni (20 lordi per il Chelsea) di buonuscita previsti dal suo contratto, non uno in meno. Ostacoli presenti, ma oltrepassabili: c’è molta fiducia, domani potrebbe già arrivare l’annuncio. Resta sullo sfondo la candidatura di Luis Enrique, alternativa di lusso.