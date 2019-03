Archiviata la vittorio contro il Fulham, Maurizio Sarri si presenta davanti ai microfoni in conferenza stampa per analizzare il match di Europa League di domani tra il Chelsea e la Dynamo Kiev, suonando la carica per i suoi ragazzi.



Il tecnico ha così analizzato la partita:"E' stato un periodo molto intenso ed abbiamo molti elementi stanchi, faremo sicuramente delle rotazioni. L'Europa League? E' uno dei nostri obbiettivi così come il raggiungimento della Champions League e credo che possiamo arrivare ad entrambe".