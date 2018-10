Ruud Gullit, ex giocatore di Milan e Chelsea, ha espresso su BeIN Sport una sua opinione sul momento di Alvaro Morata nei Blues: "I compagni non si mettono mai nella posizione di creare qualcosa per Morata. E la parte peggiore è che si vedono Willian e Hazard tagliare verso l’interno e rifiutarsi di passargli la palla, perchè non si fidano dello spagnolo. E per un attaccante diventa difficile giocare con quei due che tagliano tutte le volte, non si sa mai dove posizionarsi. È anche vero che quando arrivano palloni al centro dell’area ci sono dei momenti in cui viene da chiedersi ‘ma Morata dov’è?’, perché lui non si vede. E quindi i compagni non si fidano"