Il Chelsea ha una settimana di tempo per decidere se riscattare o meno Mateo Kovacic. Come riporta goal.com, essendo, quella che riguarda il croato, un'operazione della scorsa estate, i Blues possono portarla a termine. Sette giorni per decidere, con l'ultima parola che spetterà a Frank Lampard: col mancato riscatto, ecco il classe '94 tornerebbe al Real, che ha già parlato con Inter e Milan, entrambe interessate.