Sono giorni decisivi per la panchina del Chelsea. Marina Granovskaia sta tornando a Londra dopo il viaggio in Russia, dove si è confrontata col patron Roman Abramovic. Maurizio Sarri è ancora in corsa per il dopo Antonio Conte: le alternative sono rappresentate da Laurent Blanc, Luis Enrique e Slavisa Jokanovic, neo-promosso in Premier League col Fulham.



Intanto, secondo El Mundo Deportivo e il Daily Mail, Antonio Conte risale posizioni per il Real Madrid viste le difficoltà incontrate dai campioni d'Europa per arrivare all'argentino Mauricio Pochettino del Tottenham.