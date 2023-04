In Chelsea-Aston Villa, gara terminata col risultato di 2-0 per gli ospiti, è tornato in campo N'Golo Kanté. Il centrocampista francese, fermo dal mese di agosto a causa di un infortunio, si è rivisto dopo oltre sette mesi di stop. Una manciata di minuti per lui ma il futuro non è ancora deciso. Ha infatti un contratto in scadenza e interessa a Psg e Juve.