Il Chelsea prova l'affondo per Jules Koundé del Siviglia. I due club hanno iniziato una trattativa in gran segreto e ora le parti sono in una fase avanzata per cercare di chiudere la trattativa. I Blues sono alla ricerca di un difensore centrale e il francese è l'obiettivo numero uno, dall'altra parte c'è un Siviglia che dopo aver incassato 25 milioni nello scambio Gil-Lamela col Tottenham è pronto a piazzare un'altra cessione.



LA SCELTA - Il giocatore ha aperto al trasferimento in Premier League soprattutto per la possibilità di giocare in Champions, dai club filtra ottimismo per una chiusura positiva della trattativa e già nei prossimi giorni potrebbero essere definiti gli ultimi dettagli.