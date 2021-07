Siviglia e Tottenham stanno per concludere uno scambio che porterà Erick Lamela in Spagna e Bryan Gil agli Spurs, con un compenso di 30 milioni di euro, compresi bonus, in favore degli spagnoli. Trattativa ai dettagli e vicina alla chiusura.



LO SCAMBIO - Dopo le esperienze in Italia con la Roma e gli otto anni in Premier League col Tottenham Lamela sbarca in Liga alla corte di ​Julen Lopetegui; percorso inverso per il classe 2001 Gil, anche lui esterno sinistro d'attacco come l'argentino, che lascerà per la prima volta la Spagna per diventare un nuovo giocatore del Tottenham.