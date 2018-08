Mentre si è chiuso il maxi affare tra Milano e Torino, ilè rimasto alla finestra. Da comparsa, sullo sfondo di una trattativa in cui il club di Abramovich sembrava volesse recitare da protagonista. Con il flirt tra Milan e Juventus arrivato alla foto ricordo, Sarri ha visto contemporaneamente sfumare. Quelli che per lui erano obiettivi prioritari. Sulle buone intenzioni dell'ex tecnico del Napoli non ci sono mai stati dubbi - si tratta di suoi pupilli e li ha richiesti esplicitamente - ma la sensazione è che, braccio operativo di Abramovich,Se sull'attacco ahanno avuto le mani legate - difficile lanciarsi sul mercato con Morata, Giroud e Batshuayi ancora in organico -, si è perso invece tempo utile nel lanciare in maniera convinta. Diventa difficile infatti, in questo momento, pensare che la Juve possa privarsi contemporaneamente di due difensori di 24 anni. Tra l'altro, la permanenza di Rugani è gradita ad Allegri che ormai lo ritiene pienamente inserito nei meccanismi (Caldara avrebbe bisogno di tempo). Il Chelsea a questo punto dovrà decidere se provarci comunque, presentandosi a Torino con non meno di 50 milioni di euro per l'ex centrale dell'Empoli. Il tempo stringe, visto che il mercato in entrata per la Premier chiude il 9 agosto. Mae alla ricerca di un sostituto last minute (Godin?)