Kepa delude, Mendy è appena arrivato, Caballero non dà le giuste garanzie e quindi Lampard pensa a... Petr Cech! Ha del clamoroso la notizia che arriva dall'Inghilterra: il portiere ceco, 38 anni, ritiratosi nel 2019 e ora technical performance advisor dei Blues, è stato inserito nella lista dei 25 giocatori destinata alla Premier League.



Queste le parole di Lampard per spiegare la scelta: "Petr ama gli allenamenti, è fatto così, non mi sarei mai aspettato che potesse succedere, ma viste le sue condizioni di forma se dovessimo averne bisogno non potremmo trovare una soluzione migliore di Cech, è ancora in grande forma e poteva continuare a giocare quando ha deciso di smettere. Non mi aspetto che giochi, ma nessuno si aspettava quello che è successo in questi ultimi mesi, il Covid ha reso unico quest'anno".