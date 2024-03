Chelsea, stagione finita per Romeo Lavia: pagato 62 milioni, ha giocato solo 32 minuti

e una sfortuna che proprio non vuole abbandonarlo:In estate i Blues hanno acquistato il centrocampista belga classe 2004 dalper una cifra monstre, ma gli infortuni gli hanno impedito di essere protagonista agli ordini di. Lo strano caso di Lavia, la cui stagione è ormai conclusa per un grave problema fisico che lo terrà ai box fino al termine della Premier League.- A comunicare che la stagione di Romeo Lavia è finita a causa di un nuovo infortunio è stato il Chelsea, con un comunicato ufficiale sul proprio sito: "l centrocampista Romeo Lavia purtroppo salterà il resto della stagione 2023-24 a causa di un nuovo stop lungo il suo percorso di recupero.

March 27, 2024

Recenti accertamenti medici hanno confermato che Lavia, che ha subito un grave infortunio alla coscia contro il Crystal Palace a dicembre, non giocherà più in questa stagione".- Lo stesso centrocampista belga ha mandato tramite i suoi social e quelli del club un messaggio ai tifosi:"Ciao famiglia Chelsea, come sapete, nonostante i miei innumerevoli sforzi, salterò il resto delle partite in questa stagione.

Questa è stata una stagione frustrante per me, nella quale non sono stato in grado di aiutare i miei compagni.Amo questa squadra, questo stemma e essere presente sul campo più di ogni altra cosa.Credetemi, ho dato tutto, ogni giorno, per tornare. Grazie per l'amore, il supporto e le critiche che hanno impattato positivamente su di me e che mi spingono a non mollare.Non vedo l'ora di restituirvi tutto e condividere insieme tanti momenti speciali. Ci vediamo presto".

- Romeo Lavia è stato uno degli acquisti più onerosi del Chelsea la scorsa estate: per assicurarsi il centrocampista classe 2004, i Blues hanno versato al- Un investimento non ripagato, perché a causa degli infortuni Lavia. Sembrava potesse essere un nuovo inizio, invece è stato una mera illusione: da lì nuovi problemi fisici e non si è più visto in campo.