L'Evening Standard assicura che il Chelsea ha scelto Christoph Freund, dirigente del Salisburgo, per il ruolo di nuovo ds, avviando i contatti. Ecco cosa ha detto il diretto interessato: “Non si deve mai escludere nulla nel calcio e il Chelsea è un club molto grande. Ma io sono direttore sportivo a Salisburgo e mi piace molto. Il Chelsea è un grande club in transizione. Non posso dire esattamente cosa accadrà nelle prossime settimane e mesi".