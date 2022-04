Thommas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato così a Sky la sconfitta in casa contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League:



"A questi livelli non puoi giocare così, non siamo stati sufficienti, molto lontani dai nostri standard. Non eravamo soltanto aperti, non hanno funzionato molte cose, soprattutto nella prima frazione. Dopo il gol abbiamo recuperato le energie e nella ripresa abbiamo fatto 16 tiri a 1, ma se ti uccidi la partita da solo dopo 48 minuti..."