Sarà un'estate difficile per il Chelsea, lo conferma il tecnico Thomas Tuchel parlando in conferenza stampa delle prossime strategie di mercato: "Non miglioreremo la squadra, ma la ricostruiremo perché perderemo diversi giocatori. Conor Gallagher e Armando Broja torneranno sicuramente. Vogliamo averli durante la preparazione e poi decideremo. Ora tocca a loro giocare e dimostrare cosa sanno fare. Io posso promettere, se me lo permetteranno, che continuerò a lavorare per il Chelsea".