Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato del futuro di Hakim Ziyech, trequartista marocchino accostato anche al Milan: “Al momento qui a Cobham non ci sono pensieri sul suo futuro.Non ci sono pensieri su un potenziale cambiamento, scambio o altro in inverno. Non ne ho parlato con nessuno qui a Cobham. Hakim non era nel mio ufficio per esprimere un desiderio del genere, quindi in questo momento è un membro a pieno titolo della squadra".