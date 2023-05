Dopo una stagione difficile e travagliata, il Chelsea volta pagina e annuncia il nuovo allenatore: "Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare Mauricio Pochettino come nuovo capo allenatore del club!".



I 4 ALLENATORI - Una notizia che era nell'aria già da tempo: con questa scelta i Blues provano a dare un po' di continuità dopo un'annata chiusa con quattro allenatori. A inizio stagione il Chelsea era partito con Tuchel, dopo 6 partite il primo cambio, il club che paga la clausola di 23 milioni di euro per prendere Potter dal Brighton. Dopo qualche mese tac, altro cambio: arriva Lampard, che chiude la stagione al 12° posto in Premier a più di 10 punti dalla zona europea. Considerando anche la settimana di passaggio tra Potter e Lampard nella quale in panchina è andato il vice Saltor, quest'anno il Chelsea ha cambiato quattro allenatori.



IL RITORNO DI POC - Pochettino torna in corsa dopo una stagione in stand by. L'ultima esperienza dell'allenatore argentino è stata nella stagione 2021-22 sulla panchina del Psg chiusa con la vittoria del campionato. Dalla Francia all'Inghilterra, Pochettino si siede sulla panchina del Chelsea.