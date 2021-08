Secondo Metro, le strade del Barcellona e di Ilaix Moriba sono destinate a separarsi. Il club ha infatti offerto il rinnovo al giocatore, il quale però vorrebbe dettare le sue condizioni. La società al momento però non ha intenzione di soddisfare le richieste dell'entourage a causa dei problemi economici, arrivando ad una situazione di stallo. Il centrocampista piace molto al Chelsea, il quale deve decidere se affondare in questa sessione o provare ad acquistarlo a parametro zero il prossimo anno, dato che l'attuale contratto scade nel 2022.