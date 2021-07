Secondo quanto riportato dal Express & Star, Trevoh Chalobah è destinato a lasciare il Chelsea. Ceduto in prestito nelle ultime 3 stagioni, il 21enne non ha mai esordito con i blues, i quali lo lascerebbero partire senza problemi. Sarebbero 3 le squadre interessate: il Lorient in Francia, club dove ha giocato l'ultima stagione e che sarebbe interessato all'acquisto permanente; il Brentford neo promosso, alla ricerca di rinforzi per il loro ritorno in Premier League e il West Bromwich Albion appena retrocesso, alla ricerca di rinforzi per tornare subito nella massima serie.