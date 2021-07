La Roma è in cerca di cash. Attraverso le cessioni, ovviamente. Che servono non soltanto a ridimensionare il monte ingaggi, ma anche a supportare il mercato in entrata. Da qualche giorno - secondo il Romanista - circola pericolosamente la voce che il Chelsea vuole Gianluca Mancini. E In Inghilterra dicono che, per averlo, avrebbe offerto Zouma più una decina di milioni.