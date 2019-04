Il centrocampista del Chelsea Daniel Drinkwater, obiettivo di mercato della Roma, è stato arrestato dopo un incidente d'auto in condizioni di ebbrezza: l'inglese, che stava tornando da una festa a Manchester, non ha riportato gravi conseguenze ed è stato rilasciato su cauzione. Il giocatore, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri, dovrà comparire di fronte al tribunale di primo grado di Stockport lunedì 13 maggio.